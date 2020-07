Sinisa Mihajlovic a Zlatan Ibrahimovic: "Abbi pietà di un povero malato"

17 luglio 2020 a

“Io e Zlatan Ibrahimovic arrivammo quasi alle mani quando era alla Juventus”. Sinisa Mihajlovic è pronto per la trasferta a San Siro: il suo Bologna affronterà il Milan con l’obiettivo di portare a casa tre punti, dopo averli soltanto sfiorati nell’ultimo turno contro il Napoli. Sarà molto interessante l’incrocio tra i rossoblu e Zlatan Ibrahimovic, che era stato cercato proprio da Mihajlovic: “Poi abbiamo fatto amicizia quando arrivò all’Inter - ha ricordato l’allenatore del Bologna - è svedese, ma i suoi genitori sono slavi come me e tra noi c’è grande rispetto reciproco. Ora non so cosa succederà l’anno prossimo: una cosa è certa, l’amicizia rimarrà sempre e per domani spero che abbia rispetto e pietà di un povero malato convalescente come me”. Una battuta seguita poi da un’affermazione più seria: “Speriamo sia meno cattivo del solito contro di noi”.

