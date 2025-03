Milan, mistero Ibrahimovic: torna in pubblico dopo 3 settimane, è irriconoscibile

L’uomo che proprio Ibra non aveva voluto in estate. Non solo atto di mera presenza, ma anche coinvolgimento attivo nel pre-partita di DAZN, quando si è concesso ad alcune domande di Diletta Leotta e Andrea Stramaccioni . Così, Ibra ha rivelato che la sua assenza non è dovuta a litigi con Furlani, ma a condizioni di salute non buone, che gli hanno fatto addirittura perdere peso .

E alla fine… è ricomparso Zlatan! Dopo quasi un mese d’assenza, dopo l’uscita della sua ormai “famigerata” intervista su GQ ed il successivo volo negli Usa di Furlani per ribadire il suo potere decisionale nel Milan a Cardinale, Ibrahimovic è ritornato prima a Milanello e poi al Maradona per assistere alla partita del Diavolo contro la squadra di Antonio Conte .

Così Ibra: “La verità è che sono stato male – attacca Ibrahimovic, ma con la solita pungente ironia del suo personaggio –. Ho tagliato i capelli, il fisico ha avuto uno shock… Scherzi a parte, sono stato male, ho preso un virus, ho perso anche tre chili. Però adesso sto meglio e sono presente. Se mi sento centrale per il Milan, anche nel futuro? Sono qua per aiutare tutti quanti, in campo e fuori campo. Come è stato prima, nel presente e nel futuro".

Il nuovo direttore sportivo? "Lo so che si parla tanto di questa figura, però noi siamo uniti, stiamo parlando tutti i giorni per capire cosa serve, cosa non serve, ma non posso entrare nei dettagli. Ho visto che hanno scritto che ho litigato con Furlani e altre cose, ma sono falsità, tutto inventato. Con Furlani parliamo tutti i giorni di tutte le cose, prima, oggi e domani. Come ho detto, sono qua per aiutare tutti quanti in campo – dove spero che andrà meglio – e fuori campo".