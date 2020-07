Marc Marquez, omero rotto e "forse la paresi del nervo radiale". MotoGp, la data del possibile rientro

20 luglio 2020 a





Recupero in tempi record per Marc Marquez? Il campione del mondo di MotoGp ci spera, ma è difficile. La rimonta scatenata nel Gp di Jerez gli è costata carissima: lo spagnolo, di fronte al pubblico di casa, ha forzato troppo, è caduto e si è rotto l'omero. Una "lesione importante", quello del pilota della Honda, ma c'è speranza di non vedere compromesso il Mondiale 2020 appena iniziato (con la vittoria del francese Quartararo).

Marquez verrà operato martedì a Barcellona dal dottor Mir, che ricomporrà la frattura al braccio, e l'obiettivo è di tornare in pista già a Brno, per il Gp di Repubblica Ceca del 9 agosto (terza gara in calendario dopo il bis a Jerez il 26 luglio). "Se il nervo non è influenzato - ha spiegato ai media spagnoli il dottor Mir -, possiamo stabilizzare la frattura e Marquez potrà tornare prima". Si tratta di "una frattura completa con una possibile paresi del nervo radiale". Il professore è fiducioso però che non ci siano ripercussioni sul nervo radiale: nella peggiore delle ipotesi lo stop sarebbe naturalmente più lungo. "Potrebbero servire altre tre o quattro settimane" ha aggiunto il dottore. In questo caso per Marquez sarebbe con ogni probabilità la fine del sogno di vincere questo Mondiale-sprint causa coronavirus.

