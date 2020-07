Diego Maradona, ritrova in un pollaio la sua prima automobile: vita stravolta, oggi vale una fortuna

23 luglio 2020 a

Una Fiat 128 immatricolata nel 1982, abbandonata nel retro di un pollaio, in una fattoria. Si tratta della prima auto a km 0 acquistata da Diego Armando Maradona. L'auto è stata comprata da Martìn Varrone, padre di Nicolàs, promettente pilota argentino di Formula 3. Era il 2003 quando l'uomo, appassionato di motori, tifoso del Boca Juniors e collezionista di auto aveva ricevuto una 'soffiata' da un amico: "C'è un tizio che possiede la prima auto comprata da Maradona". Un'auto che potrebbe cambiare la vita dell'uomo che la ha acquistata: il suo valore potrebbe essere altissimo.



Quella Fiat 128 era stata acquistata da Diego Armando Maradona la vigilia di Natale del 1982, quando il fuoriclasse argentino era in procinto di trasferirsi al Barcellona ed era ancora fidanzato con la sua prima moglie, Claudia Villafañe. Nei primi anni '80 il 'Pibe de Oro' la usava per i suoi spostamenti, una ventina di anni dopo, poi fu abbandonata in una fattoria. Diego Armando Maradona l'aveva venduta nel 1984 e chissà come poi ci sia finita nel pollaio.

