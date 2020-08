Inter, patto Conte-Zhang per l'Europa League: così il tecnico si gioca il futuro in nerazzurro

05 agosto 2020 a

L’Europa League è un’occasione per ricucire definitivamente lo strappo. Antonio Conte si gioca tanto del suo futuro nerazzurro con il Getafe: dopo gli sfoghi pubblici che non sono stati affatto graditi dall’Inter, Zhang in persona è intervenuto per stringere un patto con l’allenatore. I due si sono promessi di pensare solo al campo per cercare di mettere in bacheca un trofeo che sarebbe molto importante e che di colpo farebbe sparire tutte le tensioni accumulate nel corso dell’anno. Questa sera alle 21 c’è l’ottavo di finale contro il Getafe, un avversario da non sottovalutare ma che non è minimamente paragonabile al livello dell’Inter: i nerazzurri hanno bisogno di andare avanti, quattro partite li separano da un successo che sarebbe di vitale importanza per l’ambiente.

