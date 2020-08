Inter, Antonio Conte? La bomba dell'avvocato: "Licenziamento in tronco per giusta causa"

04 agosto 2020 a

Lo sfogo di Antonio Conte dopo Inter-Atalanta, con le sue durissime accuse alla dirigenza nerazzurra, fanno ancora discuterne. E ora a parlarne, interpellato da Italpress, è l'avvocato Mattia Grassani, che mette in chiaro come il mister potrebbe essere licenziato per giusta causa senza troppi problemi. "La multa rappresenterebbe il minimo sindacale rispetto a quello che è accaduto ma, nel caso di specie, vi sono anche i margini per procedere al licenziamento in tronco per giusta causa, con addebito delle responsabilità al tecnico di Lecce", sgancia la bomba. E ancora: "Si tratta di una situazione senza precedenti, almeno a livelli così alti. Siamo in presenza di critiche durissime e trasversali che scuotono nel profondo e colpiscono al cuore la società neroazzurra", conclude. Insomma, se l'Inter volesse farlo fuori, secondo l'avvocato, potrebbe farlo. E con tutte le ragioni.

