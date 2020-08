Formula 1, Gp del 70° Anniversario: pole Bottas su Hamilton. Ferrari a picco: Leclerc 8°, Vettel 12°

08 agosto 2020 a

Nella formula-Mercedes, questa volta la pole position tocca a Valtteri Bottas, fresco di rinnovo. Partirà lui dal primo posto in griglia alla seconda gara a Silverstone, il Gp del 70° Anniversario, quinta prova del mondiale 2020. Seconda piazza ovviamente per Lewis Hamilton. Dunque, in seconda fila la "figlie" della Mercedes, la Racing Point fresca di squalifica con Nico Hulknberg, quarta piazza per Max Verstappen. Prosegue il calvario delle Ferrari, con Charles Leclerc solamente ottavo mentre Sebastian Vettel, dopo non essere riuscito ad accedere al Q3, partirà da una misera dodicesima posizione. Quinta posizione per Ricciardo, poi Lance Stroll, Pierre Gasly, come detto Leclerc e, a chiudere la top-ten Alexander Albon e Lando Norris.

