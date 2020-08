Ciclismo, choc al Giro del Delfinato: grandinata killer, il ghiaccio devasta le schiene di Declerq e Chevalier

14 agosto 2020 a

Non bastano le gambe a far male ai ciclisti, ci pensa anche la grandine. Sono impressionanti le immagini pubblicate su Instagram dal belga Tim Declercq e dal francese Maxime Chevalier, che hanno mostrato gli effetti sulle loro (povere) schiene dei chicchi (o meglio, proiettili) di giacchio piovuti all'improvviso durante la seconda tappa del Giro del Delfinato, in Francia, da Vienne al Col de Porte. Un vento meteorologico estremo, per intensità e violenza, che ha letteralmente devastato la pelle dei ciclisti in gara.

