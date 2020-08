Paulo Dybala verso la Premier, la Juventus attende le mosse di Manchester United e City. La pista Pogba

15 agosto 2020 a

a

a

Tra Cristiano Ronaldo e Paula Dybala, la Juventus ha deciso di puntare sul primo. Contano personalità (di CR7) e possibilità di fare cassa (con La Joya). E così Andrea Agnelli e Fabio Paratici si guardano intorno per trovare una sistemazione adeguata al 26enne attaccante argentino, votato miglior giocatore dell'ultima Serie A. Secondo il Messaggero, su Dybala c'è il Manchester United, che però ancora attende per presentare un'offerta ufficiale. Nella corsa potrebbero inserirsi anche Manchester City (si parla di 100 milioni di euro più una contropartita tecnica) e Real Madrid, ma lo United potrebbe mettere sul piatto la carta Paul Pogba, centrocamista francese esploso alla Juve tra 2012 e 2016 e ceduto a peso d'oro ai Red Devils, dove però non ha mai convinto del tutto. A mister Andrea Pirlo piacerebbe riaverlo a Torino, ma l'ipotesi scambio è tutta dapa studiare.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.