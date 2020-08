Inter, in Europa League il pokerissimo nerazzurro vale la finale: doppiette di Lautaro e Lukaku

17 agosto 2020 a

a

a

Dopo dieci anni l'Inter torna ad assaporare la finale di una grande competizione europea e lo fa nel migliore dei modi. Un 5-0 che non ammette repliche quello contro lo Shakhtar Donetsk. Una partita che l'Inter ha dominato sotto tutti i punti di vista da quello tattico a quello atletico. In panchina Conte ha stravinto il duello con il collega Castro mentre in campo Lautaro e Lukaku (entrambi autore di una doppietta) hanno scherzato con la difesa ucraina. Il centrocampo, invece, è stato il regno incontrastato di Barella mentre D'Ambrosio (suo il gol del 2-0) si è dimostrato ancora una volta mister utilità. Un collettivo unito e compatto che ora attende solo di misurarsi con il Siviglia, lo specialista per antonomasia dell'Europa League (cinque negli ultimi quindici anni).

“Rinnovo? Possibilità vicine allo zero”. Messi, addio Barça: attenta Inter, chi vuole fregartelo

Una cinquina storica che è benzina nel motore di una squadra che ha una voglia matta di salire pure l'ultimo scalino che porta verso il trionfo. Decisivo il primo gol di Lautaro Martinez dopo i primi 45′ che sblocca la gara. Nella ripresa prima D’Ambrosio, ancora Lautaro e poi la doppietta finale di Lukaku, segnano il pokerissimo agli ucraini. La finale si giocherà venerdì alle 21 a Colonia contro il Siviglia

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.