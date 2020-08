Inter, un trofeo per convincere Messi: il sogno (non impossibile) dopo l'Europa League

21 agosto 2020 a

a

a

Stasera alle 21 l’Inter giocherà contro il Siviglia una finale europea a dieci anni di distanza dall’ultima volta, quando Mourinho alzò la Champions League al cielo. Stavolta si tratta della competizione minore, ma in palio c’è pur sempre un trofeo prestigioso che sancirebbe la consacrazione della squadra di Antonio Conte appena un anno dopo l’inizio dell’ambizioso progetto. Certo, di fronte ci sarà la specialista dell’Europa League, quel Sicviglia che negli ultimi 15 anni ha vinto il torneo per ben cinque volte, senza mai perdere una finale. Ma c’è sempre una prima volta, anche perché l’Inter sembra più forte nei singoli e come squadra. Inoltre c’è una motivazione in più che la spinge a vincere e risponde al nome di Lionel Messi. L’argentino ha parlato con il nuovo allenatore del Barcellona e gli ha detto che al momento si vede più fuori che dentro: l’Inter allora ci spera davvero al colpaccio, su cui sta lavorando da tempo con pazienza e discrezione. Insomma, il club nerazzurro è in missione: prima l’Europa League, poi Messi e infine la sfida scudetto con la Juve di Cristiano Ronaldo.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.