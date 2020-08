Coronavirus, Paul Pogba positivo. Francia ne guai, Deschamps non lo convoca per la Nations league

27 agosto 2020 a

Continuerà a palleggiare con il pallone della Juventus da casa, almeno per il momento, Paul Pogba, centrocampista del Manchester United, risultato positivo al Covid 19.

Il giocatore francese, in predicato per un ritorno alla Juve, selezionato nella rosa della Francia per le prossime partite della Nations League il mese prossimo, è stato sostituito nella rosa di Didier Dechamps da Eduardo Camavinga dopo il risultato positivo del test. Anche il centrocampista del Tottenham e connazionale di Pogba Tanguy Ndombele è stato rimosso dalla squadra francese dopo la diagnosi di virus. Convocato anche Adrien Rabiot della Juventus che rientra in lista dopo circa 2 anni.

