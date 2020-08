Formula 1, brutto incidente al GP del Belgio: Giovinazzi perde il controllo, gomma-proiettile verso Russel

“Pista maledetta”, è stato il primo pensiero al momento dell’incidente di Antonio Giovinazzi e George Russel. Il pensiero è andato subito all’anno scorso, quando sullo stesso circuito del Gran Premio del Belgio un terribile sinistro tra tre piloti di Formula 2 è costato la vita al francese Hubert. Stavolta i piloti se la sono cavata con un grosso spavento, ma fortunatamente sono usciti indenni. Piuttosto chiara la dinamica a guardare i replay: Giovinazzi ha perso il controllo della sua Alfa Romeo, che andando a sbattere contro il muro ha perso una gomma, che è schizzata pericolosamente all’altezza del viso di Russel, bravo a buttarsi nel muro a sinistra per evitare un impatto molto più brutto. Tanti i detriti sparsi sulla pista, che hanno richiesto l’intervento della safety car: la cosa più importante però è che i due piloti hanno lasciato il circuito sulle proprie gambe.

Safety Car ⚠️



Giovinazzi spins into the wall, and a stray wheel sends Russell into the barriers



Both drivers okay



Live on Sky Sports F1

Live on the App and Sky Go

Live Blog: https://t.co/CkqLNAZAQx#SkyF1 | #F1 | #BelgianGP pic.twitter.com/Xyvxk6y0pD