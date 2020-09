Neymar, Di Maria e Paredes positivi al coronavirus: Psg nei guai, con chi sono stati a contatto

02 settembre 2020 a

Il calcio si è già rimesso in moto per la prossima stagione agonistica, ma tutte le squadre devono ancora fare i conti con il coronavirus, soprattutto dopo i rientri dalle brevi vacanze. Ieri l’Atalanta ha comunicato la positività di tre calciatori prima dell’inizio degli allenamenti senza però fare nomi. Oggi è il turno del Psg, pronto a riunirsi dopo la finale di Champions League persa contro il Bayern Monaco: l’Equipe ha rivelato che Neymar, Di Maria e Paredes sono risultati positivi al tampone dopo essere stati insieme in vacanza a Ibiza. Si attendono ancora comunicazioni ufficiali, ma il quotidiano è sicuro delle sue fonti e anzi fa sapere che il Psg rischia di ritrovarsi anche con altri positivi: i tre sono stati a contatto con Icardi, Navas, Rico e Verratti. Ciò potrebbe essere un bel problema per Tuchel, che giovedì prossimo dovrà debuttare in Ligue 1 contro il Lens e potrebbe dover rinunciare a diversi giocatori fondamentali, Neymar e Di Maria su tutti: se dovesse però emergere almeno un quarto contagiato, allora il Psg potrebbe richiedere il rinvio della partita.

