Sebastian Vettel, anno sabbatico dopo la Ferrari: "La situazione attorno a lui si è fatta silenziosa"

02 settembre 2020 a

a

a

L’ultima stagione in Ferrari è diventata presto un calvario per Sebastian Vettel, che sta cercando di congedarsi con dignità ma deve fare i conti - così come Charles Leclerc - con una monoposto per niente competitiva. La scuderia di Maranello sta infilando una figuraccia dietro l’altra, ma soprattutto sembra assistere impotente agli eventi che la pongono sempre più nelle retrovie della Formula 1. Secondo Ralf Schumacher, ex pilota nonché fratello di Michael, una stagione così deludente e frustrante potrebbe accelerare il processo decisionale di Vettel a favore di un anno sabbatico. “La situazione attorno a lui si è fatta molto silenziosa”, ha affermato Schumacher riguardo alle voci di mercato attorno al tedesco. “L’obiettivo - ha aggiunto - è solo quello di stare davanti al suo compagno di squadra nelle ultime gare, per poi tornare a casa e pensare se vuole continuare o meno. Potrebbe anche aver deciso di prendersi un anno di pausa”.

Sfregio della peggior Ferrari di sempre ai suoi tifosi: Mugello, quanto costano i biglietti

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.