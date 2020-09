Radja Nainggolan, il calciatore e la moglie si sono lasciati: lei è rimasta a Cagliari, lui ha una nuova fiamma

16 settembre 2020 a

a

a

Radja Nainggolan e sua moglie Claudia si sarebbero separati. Un rapporto da sempre burrascoso, il loro, da cui sono nate Aysha (8 anni) e Mailey (4), che sono andate a far compagnia alle altre due figlie che il calciatore aveva avuto da un precedente legame e che hanno ritrovato un rapporto col padre anche grazie alla nuova moglie. Il centrocampista belga si sarebbe innamorato di Ginevra Francesca Sozzi, pr che anima le serate di Milano d'inverno e Formentera d'estate, con una storia con Paulo Dybala alle spalle.

Biasin, radiografia al campionato alle porte. "Nessuna big è pronta". Cosa manca a Juve, Inter e Milan

Nainggolan avrebbe già preso una nuova casa al Bosco Verticale a Milano con una nuova compagna, l'ex ,moglie invece è rimasta a Cagliari (dove il calciatore ha giocato l'ultima stagione prima di ritornare all'Inter) con le figlie. In questi mesi l'ex compagna di Nainggolan ha vinto la battaglia contro il cancro. “Grazie - ha scritto su Instagram - a chi in questo fantastico anno di m... tra una chemio e l’altra ha creduto in me”.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.