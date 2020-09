Milan, 2-0 allo Shamrock Rovers in Europa League: Ibra e Calhanoglu, ora i norvegesi del Bodoe

17 settembre 2020 a

Basta il "vecchio" Milan, quello post-Covid senza i (pochi) nuovi innesti, per regolare senza troppi patemi gli irlandesi dello Shamrock Rovers nel secondo turno preliminare di Europa League. Vittoria per 2-0 in trasferta, reti del solito Ibrahimovic nel primo tempo e Calhanoglu nella ripresa, in mezzo almeno una mezza dozzina di chiare occasioni da gol e un paio di sussulti dei padroni di casa, che si scontrano con le manone e il corpo di Donnarumma. Pochi minuti in campo per Tonali e Diaz, i due neoacquisti più attesi, aspettando qualche botto di fine mercato. Giovedì prossimo 24 settembre, questa volta a San Siro, i rossoneri di mister Pioli se la vedranno coi norvegesi del Bodoe Glimt nel terzo turno preliminare.

