Affari tuoi, Herbert Ballerina umiliato pure da Gennarino: finisce male

Periodo piuttosto sfortunato per Herbert Ballerina. Il comico ex spalla di Maccio Capatonda in tanti esilaranti "finti trailer" cinematografici è da questa stagione il disturbatore di Affari tuoi, il quiz show dell'access prime time di Rai 1 condotto da Stefano De Martino.

Pacchista ma soprattutto mina vagante, re delle freddure con cui spezza volutamente il ritmo della conduzione e regala un momento di ilarità ai concorrenti sotto pressione, Ballerina nelle ultime puntate si è preso più di qualche rimbrotto dal padrone di casa.

De Martino non passa serata senza chiedere al Dottore o agli autori di "cacciare" simpaticamente Herbert dallo studio. Addirittura, si è appellato a una concorrente body painter specializzata in ritrarre i soggetti "mimetizzati" con l'ambiente circostante, sognando un Ballerina versione "muro di mattoni", come lo sfondo dei pacchisti: "Così almeno non lo vedo, ho risolto uno dei due problemi".

Tra i tanti siparietti con De Martino, però, domenica sera è spiccato quello più involontario con Gennarino, il barboncino meticcio mascotte del programma. "Il rapporto tra Herbert e Gennarino sta migliorando (non è vero)", scrive un telespettatore su X condividendo il video a inizio puntata in cui, dopo la chiamata del pacco dedicato al cagnolino (e contenente 2mila euro), Ballerina cerca di acchiappare il barboncino, che però scappa velocissimo procurandogli un clamoroso capitombolo a centro studio. Alla fine, Gennarino sale come previsto sulla scrivania della concorrente Rosy e di suo marito, regalando anche qualche leccata propiziatoria. Ma no, con Ballerina non sembra esserci un grande feeling...