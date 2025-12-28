Libero logo
Rete di Hamas
Famiglia nel Bosco
Garlasco
Ucraina-Russia
Hub Energia

Affari tuoi, Herbert Ballerina umiliato pure da Gennarino: finisce male

domenica 28 dicembre 2025
Affari tuoi, Herbert Ballerina umiliato pure da Gennarino: finisce male

2' di lettura

Periodo piuttosto sfortunato per Herbert Ballerina. Il comico ex spalla di Maccio Capatonda in tanti esilaranti "finti trailer" cinematografici è da questa stagione il disturbatore di Affari tuoi, il quiz show dell'access prime time di Rai 1 condotto da Stefano De Martino.

Pacchista ma soprattutto mina vagante, re delle freddure con cui spezza volutamente il ritmo della conduzione e regala un momento di ilarità ai concorrenti sotto pressione, Ballerina nelle ultime puntate si è preso più di qualche rimbrotto dal padrone di casa.

De Martino non passa serata senza chiedere al Dottore o agli autori di "cacciare" simpaticamente Herbert dallo studio. Addirittura, si è appellato a una concorrente body painter specializzata in ritrarre i soggetti "mimetizzati" con l'ambiente circostante, sognando un Ballerina versione "muro di mattoni", come lo sfondo dei pacchisti: "Così almeno non lo vedo, ho risolto uno dei due problemi".

Tra i tanti siparietti con De Martino, però, domenica sera è spiccato quello più involontario con Gennarino, il barboncino meticcio mascotte del programma. "Il rapporto tra Herbert e Gennarino sta migliorando (non è vero)", scrive un telespettatore su X condividendo il video a inizio puntata in cui, dopo la chiamata del pacco dedicato al cagnolino (e contenente 2mila euro), Ballerina cerca di acchiappare il barboncino, che però scappa velocissimo procurandogli un clamoroso capitombolo a centro studio. Alla fine, Gennarino sale come previsto sulla scrivania della concorrente Rosy e di suo marito, regalando anche qualche leccata propiziatoria. Ma no, con Ballerina non sembra esserci un grande feeling...

tag
herbert ballerina
affari tuoi
gennarino affari tuoi
stefano de martino

Inquadrature Affari tuoi, Rosy vestita così: regia in tilt

Cala il gelo Affari tuoi, De Martino stronca Herbert Ballerina: "Orribile"

Povera Rosy Affari tuoi, Rosy e gli insulti sui titoli di coda: "Sarà il botox"

ti potrebbero interessare

Affari tuoi, Rosy vestita così: regia in tilt

Affari tuoi, Rosy vestita così: regia in tilt

Affari tuoi, De Martino stronca Herbert Ballerina: "Orribile"

Affari tuoi, De Martino stronca Herbert Ballerina: "Orribile"

Affari tuoi, Rosy e gli insulti sui titoli di coda: "Sarà il botox"

Affari tuoi, Rosy e gli insulti sui titoli di coda: "Sarà il botox"

La rivincità del papà contro i deliri woke

La rivincità del papà contro i deliri woke

Klaus Davi