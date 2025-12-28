Allegri, con chi è uscito a pranzo dopo Milan-Verona: nome clamoroso

"Per noi oggi era importante vincere perché il Verona è una squadra scorbutica e soprattutto abbiamo battuto finalmente una piccola in casa. Più si va avanti e più sarà difficile. Intanto fra 5 giorni avremo una partita complicata come quella di Cagliari perché giocare a Cagliari è sempre difficile, sono partite sporche, ieri ha fatto una bella vittoria. Bisogna prepararsi per bene. Oggi comunque qualche giocatore ha avuto un po' più di minutaggio nella fase finale della partita, abbiamo bisogno di tutti perché c'è un mese e mezzo importante da qui al 15 di febbraio". Così l'allenatore del Milan Massimiliano Allegri, al microfono di Dazn, dopo la vittoria per 3-0 in casa con il Verona.

"Quota Scudetto? Momentaneamente è tra 82 e 84, può diventare 86. Poi se una squadra fa un filotto importante non lo so, ma in questo momento la quota si attesta sugli 84. Facciamo un passettino alla volta, abbiamo bisogno di recuperare tutti i giocatori, abbiamo bisogno di Leao che torni al 100%, Pulisic non è ancora al 100%, Nkunku sta crescendo, Fofana sta tornando dall'infortunio. Sono molto contento, bisogna continuare a lavorare con tranquillità con l'obiettivo chiaro di tornare a giocare la Champions l'anno prossimo", aggiunge Allegri che poi elogia Nkunku, autore di una doppietta.

"E' un ragazzo molto sensibile che ci teneva a far bene. Oggi dopo il rigore si è sbloccato, ha fatto un goal nel suo Dna: attaccare sul tiro di Modric. Credo che possa ancora migliorare come tutti. Nel primo tempo eravamo un pochino contratti, ma ordinati. Non abbiamo concesso neanche un calcio d'angolo. Nel secondo tempo abbiamo fatto meglio, alla fine del primo tempo l'abbiamo sbloccata su calcio d'angolo. Sul 3-0 potevamo e dovevamo avere una gestione migliore della palla".

Dopo le interviste post match Allegri è andato a pranzo con il suo ex presidente alla Juventus Andrea Agnelli. "Mi ha fatto molto piacere che il presidente Agnelli sia venuto a vedere la partita. Oltre all'aspetto professionale abbiamo un rapporto a livello umano. Ora voglio scappare, perché c'è il ristorante che ci aspetta a pranzo. Che cosa ci diremo? Cazz***remo, come sempre".

