L'Eredità, "adesso Liorni ci rompe..."

Da casa tutti, o quasi tutti i telespettatori de L'Eredità, il quiz show del preserale di Rai 1 condotto da Marco Liorni, hanno risposto sicuri: "Vaso". Questa è la soluzione della Ghigliottina, il gioco finale a cui arriva da campione Stefano, come nella puntata precedente.

Peccato che il concorrente, dopo aver battuto Claudio ai 100 Secondi ed essere arrivato all'atto conclusivo con un montepremi di 180mila euro, perda letteralmente il bandolo della matassa all'atto conclusivo.

Dopo una serie di errori, Stefano si ritrova con 11.500 euro ancora in gioco e queste cinque parole indizio: "Fuori", "Pancia", "Notte", "Cottura" e "Cinese". Mentre sui social è un diluvio di risposte in fotocopia, il campione sul suo cartellino scrive "Capodanno" e si scatena l'inferno.

"Nulla contro Claudio o a favore di Marco, semplicemente non mi frega nulla se al triello arrivano i tre del giorno prima o tre nuovi di zecca, l'importante è che siano bravi. E' L'Eredità, non Affari tuoi", premette un appassionato. "Liorni che si arrampica sugli specchi", "Peccato, ma non era facilissima...", si legge ancora. "Vaso da notte espressione comune; Vaso panciuto tipica forma di un vaso; Vaso da cottura terracotta ceramica per esempio tajine marocchino; Vaso cinese famosi vasi dinastia Ming; Vaso fuori vaso per esterni o farla fuori dal vaso modo di dire", riassume un altro spettatore.

E quando Stefano scrive "Capodanno", parte la rumba: "Però Liorni rompe sul Capodanno Rai!!", "Ma quale capodanno!", "Perché devi scrivere capodanno sapendo che mo' ce rompe er c***o pe' 'n'altra mezz'ora?", "Ma non potrebbero organizzare un Capodanno a Courmayeur, solo per vedere come Liorni saluta gli astanti?", "Io sono uno dei pochi che non odia Liorni, assolutamente, in più credo che non decida lui ma per i 100 secondi metterei dei secondi supplementari: se hai iniziato a leggere una frase allora la si dovrebbe leggere fino alla fine".