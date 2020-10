Serie A, De Luca ferma il Napoli, bloccata la partenza per Torino. Niente più sfida con la Juventus?

03 ottobre 2020 a

a

a

Il governatore della Campania De Luca ha bloccato la partenza del Napoli per Torino. La squadra di Gattuso domani, da programma, dovrebbe essere impegnata nel match contro la Juventus all’Allianz, ma l’Asl, che dipende dalla Regione, ha fermato tutto, mentre secondo il protocollo della Figc si potrebbe comunque giocare. Questo perché nel Napoli sono già due le positività al coronavirus di due calciatori (Zielinski ed Elmas), dopo i contatti avuti con i giocatori del Genoa, la settimana scorsa, troppo alto il rischio di propagare il contagio anche nella squadra bianconera. C’è il rischio che anche nel Napoli si verifichi quello che è successo ai liguri (ad oggi sono 22 i positivi dei al coronavirus), con l’aumento dei positivi con il passare delle ore. Inoltre anche il club bianconero ha comunicato la presenza di due contagiati nello staff. La Juve è attualmente in isolamento fiduciario. Il Napoli invece era atteso a Torino questa sera, ma ora il match è a forte rischio. Si attende una comunicazione ufficiale della società di De Laurentiis, ma una cosa è certa: in Serie A ormai è caos assoluto.

