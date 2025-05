Napoli-Genoa, Antonio Conte sbrocca: "Figuriamoci ora!"

Un pari inaspettato, arrivato nel finale di partita e che ha riaperto più che mai la lotta Scudetto. La rete di Vasquez ha messo sul 2-2 la sfida tra Napoli e Genoa, per la disperazione dei partenopei che si ritrovano ora l’Inter a -1 (vincente a Torino per 2-0 contro i granata).

A fine partita, la rabbia di Antonio Conte è divampata alla domanda di un giornalista, che gli ha chiesto se poteva gestire meglio certe situazioni di gara. ”Hanno fatto due tiri in porta e hanno segnato due gol — le parole del pugliese —. Capitano queste partite, dove ti fanno due gol con due tiri in porta. Anche noi, però, potevamo fare meglio su quelle occasioni quando non siamo stati perfetti sui colpi di testa. Dovevamo vincere per quanto prodotto e fatto".

Non corretta è stato l'inserimento di Billing al posto di Raspadori, per avere più centimetri dietro in attesa di un assalto finale del Grifone: "A me dà fastidio non vincere all'inizio del campionato, figuriamoci a tre giornate dalla fine, ho poco da rimproverare — le parole del pugliese —. Tiri 22 volte, hai possesso palla, fai la partita ma la pareggi. Ma il calcio è questo”.