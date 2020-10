Nba, Los Angeles Lakers trascinati da LeBron James tornano a vincere il titolo dopo dieci anni

12 ottobre 2020 a

I Los Angeles Lakers battono i Miami Heat e si aggiudicano il loro 17° titolo Nba, il primo dopo dieci anni. Per LeBron James, il campione del Los Angeles Lakers, si tratta del quarto titolo, ottenuto con squadre diverse. La vittoria dei Lakers arriva a quasi 9 mesi dalla morte di Kobe Bryant, che aveva regalato alla squadra californiana il suo penultimo titolo nel 2010.

I Miami Heat sono costretti ad arrendersi definitivamente dopo sei partite giocate al massimo delle proprie possibilità. Un risultato di 106-93 mai messo in discussione: LeBron James chiude in tripla doppia e viene nominato per la quarta volta in carriera MVP della Finals.

