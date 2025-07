Elly Schlein e Pd assenti da sette mesi su X: un malizioso sospetto

Un silenzio sospetto. Da ben sette mesi Elly Schlein e il Partito democratico non postano più nulla attraverso i loro account X, social network di proprietà di Elon Musk. E la data del loro "silenzio elettorale spontaneo" fa riflettere. Non a caso - nota Il Foglio - è cominciato proprio nei giorni in cui alcuni esponenti della sinistra avevano deciso di abbandonare il social del fondatore di Tesla, dopo la sua adesione alla campagna elettorale di Donald Trump. Una mera coincidenza?

Sì, almeno per lo staff della leader dem. "Musk non c’entra nulla. Abbiamo preferito impegnarci su Instagram e TikTok", tengono a precisare. La scelta sarebbe stata presa dal portavoce della segretaria Flavio Alivernini. Eppure i dubbi rimangono. Per Il Foglio non si ricorda il caso di un partito che abbia deciso di lasciare un profilo aperto ma inattivo, con un bacino di circa 500mila follower, tra quelli del Pd e quelli della segretaria.