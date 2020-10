Joaquin Correa, furto in casa del giocatore della Lazio: "Codardo, ti aspetto". La sfida (poi rimossa) ai banditi

26 ottobre 2020 a

"Entra e viene a rubare quando sono in casa, codardo, ti aspetto". Questo lo sfogo via social, poi rimosso, dell'attaccante della Lazio Joaquin Correa che ha ricevuto la sgradita visita sabato notte a casa dei topi d'appartamento, d proprio mentre si trovava in campo all’Olimpico a vincere la partita di campionato contro il Bologna. I ladri sono entrati in azione nella sua abitazione sulla via Cassia, dopo aver forzato una porta finestra, e hanno poi avuto tutto il tempo necessario per svaligiarla. Probabilmente approfittando proprio del fatto che il proprietario di casa stesse giocando all'Olimpico. Un bottino, ha scoperto la polizia, di alcune migliaia di euro, composto da denaro in contanti, gioielli e alcuni orologi di valore.

