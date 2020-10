Inter, Skriniar è negativo al tampone: obiettivo, averlo in campo contro il Real Madrid

31 ottobre 2020 a

Dopo quasi un mese positivo, Milan Skriniar è risultato negativo al Coronavirus: il difensore centrale slovacco non sarà naturalmente disponibile per la partita di oggi con il Parma (ore 18), ma si prepara ad essere almeno convocato per la partita con il Real Madrid di martedì in Champions League. L'ex Sampdoria attende ora l'idoneità sportiva per tornare ad allenarsi e riprendere pian piano confidenza con il campo.

A distanza di più di tre settimane, il difensore così potrà tornare ad allenarsi con i compagni. Secondo l'iter previsto dal protocollo, Skriniar dovrà ora sottoporsi ad una serie di test necessari per ottenere l'idoneità: solo a quel punto, tornerà a tutti gli effetti impiegabile da Conte. L'obiettivo del difensore come detto è esserci già contro il Real, e fare parte della trasferta in Spagna, in programma per martedì.

