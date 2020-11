Roberto Mancini ancora positivo al Covid: la beffa del tampone, l'Italia si gioca tutto in Nations League senza il suo ct

16 novembre 2020 a

Roberto Mancini è ancora positivo al Covid, anche se per fortuna resta sempre asintomatico. Il ct della nazionale italiana non potrà però essere in panchina nemmeno contro la Bosnia, che sarà ultima e decisiva partita del girone di Nations League: l’Italia è la primo posto grazie al 2-0 perentorio rifilato alla Polonia con le reti di Jorginho e Berardi, ma non è ancora certa della qualificazione alla fase finale. Servirà battere la Bosnia per avere la certezza matematica, indipendentemente dal risultato dell’Olanda, che è staccata di un punto dagli azzurri. I quali saranno guidati in panchina per la seconda volta consecutiva da Evani, che l’altra sera ha raccolto tanti complimenti ma soprattutto ha dato merito a questo gruppo di giocatori: “È la nostra cultura, quando ci sono le difficoltà ci uniamo sempre di più. Questi ragazzi sono straordinari”. E non esagera, visto che l’Italia è imbattuta da 21 partite consecutive: mica roba da poco.

