Mario Balotelli, l'indiscrezione: a 30 anni torna in Inghilterra? "Contatti avviati", un tristissimo finale di carriera

18 novembre 2020 a

a

a

Per Mario Balotelli non è ancora finita. A 30 anni, l'ex di Inter, Manchester City, Milan e Liverpool, reduce da una disastrosa stagione nel Brescia, si sta allenando con i dilettanti del Franciacorta, vicino a casa, studiando le mosse per il ritorno nel grande calcio. Il suo agente Mino Raiola finora non è riuscito a trovargli una sistemazione all'altezza, se non del suo talento ormai sbiadito, perlomeno del suo ingaggio ultramilionario. Nei mesi scorsi si è parlato di Sudamerica e di Asia, negli ultimi giorni del Bologna di Sinisa Mihajilovic, che da vice di Roberto Mancini all'Inter ha contribuito a lanciarne la carriera e che da buon sergente di ferro ora potrebbe rimetterlo in riga. Ma secondo il tabloid britannico The Sun, in queste ora sta decollando una pista suggestiva: di nuovo Inghilterra. No, non la Premier League ma la più umile Championship, la Serie B inglese. Lo staff di SuperMario avrebbe aperto contatti con il Barnsley. Obiettivo: salvezza tranquilla. Come passa il tempo: 10 anni fa Balotelli vinceva, anche se già da separato in casa, lo storico Triplete nerazzurro.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.