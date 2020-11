Diego Maradona, la paparazzata piccante in piscina. "La vera mano de Dios", quando lo beccarono con Rocio Olivo in piscina

27 novembre 2020 a

L'ultima storie d'amora di Diego Maradona è stata con la calciatrice Rocio Olivo. Il loro amore dura finché lei non divulga un video in cui Diego le tira dietro il telefono e lei dice che il loro amore era "tossico". I due hanno vissuto una storia d’amore molto controversa, talmente tanto che la Olivo è stata respinta al momento dell’arrivo alla veglia privata dedicata a parenti e amici per ricordare il leggendario argentino. Dietro la decisione ci sarebbe la prima moglie del Pibe Claudia Villafane.

L'ex fidanzata, che è stata con Maradona per 5 anni dal 2013 al 2018, ha trovato ad attenderla una brutta sorpresa, ovvero l'ingresso sbarrato. "Entrano tutti tranne me" ha dichiarato in lacrime. Gli addetti ai lavori le hanno detto di ritornare per l'apertura dei cancelli per permettere l'ingresso a tutti i tifosi e appassionati: "Mi hanno detto di venire alle 7 del mattino quando viene tutta la gente", ha spiegato la Olivo.

