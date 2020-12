Premier League, rinviata Everton e Manchester City: focolaio nei Citizens. La sportività del club di Ancelotti

28 dicembre 2020 a

Il coronavirus ferma una partita di calcio in Premier League. Il big-match in programma stasera tra Everton e Manchester City, è stato rinviato. La decisione è stata presa nel pomeriggio dalla Lega inglese dopo l'aumento dei contagi nelle file del Manchester City, situazione questa che ha evidentemente consigliato la massima prudenza.

La sfida era in programma alle 21 a Goodison Park e avrebbe messo di fronte due tra le squadre più in forma del campionato oltre a due degli allenatori migliori in circolazione, Ancelotti e Guardiola. Ma i molti casi di positività al Covid-19 all'interno del gruppo squadra dei Citizens hanno portato a questa decisione. La scorsa settimana il Manchester City aveva comunicato la positività di Walker e Gabriel Jesus, ma nelle ultime ore sono stati accertati nuovi casi nel club.

