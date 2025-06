Mondiale per Club: cinquina City alla Juve, bianconeri secondi nel girone

Il Manchester City fa tornare sul pianeta terra la Juve. Lo scontro diretto di Orlando che metteva in palio il primato del girone G, e sulla carta un ottavo di finale più 'morbido', è senza storia. I Citizens rifilano una 'manita' (5-2) che sveglia la Signora, scesa in campo senza il giusto mordente e soprattutto senza alcuni titolarissimi, da Yildiz a Thuram passando per Cambiaso e Kolo Muani, risparmiati da Igor Tudor in vista della fase a eliminazione diretta del Mondiale per club. Questa versione b della Juve non riesce a opporsi alla tecnica e alla fantasia degli inglesi, avversario di altra categoria rispetto ad Al-Ain e Wydad travolti senza troppi problemi da Locatelli e compagni nelle prime due uscite del torneo. La contesa dura giusto un tempo, comunque chiuso in vantaggio dai ragazzi di Guardiola, già dominanti nei primi 45' e poi bravi a dilagare nella ripresa approfittando degli errori da matita in rossa in fase difensiva della Juve. Troppo inferiore all'attuale City per poter pensare di uscire indenne dal Camping World Stadium.

Fin da subito gli inglesi mettono le cose in chiaro, tenendo il possesso del pallone e impensierendo più volte Di Gregorio, ultimo baluardo di una retroguardia che fa acqua un po' ovunque. Doku è l'uomo più in palla e non a caso sblocca il risultato al 9' con dribbling su Kalulu e tiro angolato sul secondo palo, sull'imbucata geniale di Ait-Nouri. I bianconeri restano in partita solo per gentile concessione di Ederson, che sbaglia un disimpegno agevole in fase di costruzione regalando il pallone a Koopmeiners che non sbaglia solo davanti al portiere. Ma l'equilibrio dura poco, perché a metà primo tempo il cross innocuo di Nunes viene sporcato da Kalulu, che infila ingenuamente la sfera nella propria porta. Il City con la palla fa ciò che vuole, la difesa a tre bianconera, già di per sé impacciata e oltretutto priva del filtro di Thuram, è incapace di arginare gli avversari che infatti alla lunga dilagano. Davanti l'assenza di Yildiz, il migliore nelle prime due uscite, si fa sentire, dato che né Koopmeiners né Nico Gonzalez hanno il passo e la classe per impensierire gli inglesi. Quando poi Guardiola inserisce nella ripresa due carte pesanti come Haaland e Foden, l'esito è già scritto. Il City buca due volte la difesa bianconera con il norvegese - al 300° gol in carriera da professionista - e l'esterno inglese che segnano agevolmente da due passi. Savinho al 31' mette la ciliegina sulla torta con un bolide da fuori area che accarezza la traversa e gonfia la rete, nel finale Vlahovic - impalbabile fino a quel momento - rende il passivo meno pesante trovando il punto del 5-2 su splendido assist di Yildiz. Unica luce in un pomeriggio da dimenticare per la Juventus, aspettando gli ottavi.