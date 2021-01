Inter in ansia per Romelu Lukaku, nuovi esami: salta anche Roma e Juventus?

04 gennaio 2021 a

Inter in ansia per Romelu Lukaku dopo l'infortunio nel match stravinto col Crotone. Al 75esimo l'attaccante belga si è fermato e ha chiesto il cambio, contrattura al quadricipite della coscia destra, insomma non un infortunio grave ma gli impegni sono tanti, il calendario è fittissimo, con molte partite ravvicinate. Oggi, lunedì 4 gennaio, il belga non parteciperà alla seduta di scarico, solo le terapie di rito. E nel frattempo è stato fissato un nuovo controllo per domani: è necessario far riposare il muscolo 24 ore prima di valutarlo. In caso di buone notizie potrebbe essere in panchina contro la Sampdoria, ma si esclude il suo impiego dal primo minuto. In caso contrario, Lukaku rischierebbe di perdersi due partite pesantissime: domenica prossima all'Olimpico contro la Roma e il 17 gennaio a San Siro contro la Juventus. Ma dall'entourage di Antonio Conte trapela un certo ottimismo.

Lautaro-show, ne fa tre e l'Inter travolge il Crotone: 6-2. Ma si ferma Lukaku: indiscreto, quanto resta fuori

