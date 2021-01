Fabio Quagliarella, il rifiuto alla Juventus per rimanere alla Sampdoria: "Ci sono legami più forti di tutto"

07 gennaio 2021 a

Fabio Quagliarella non giocherà più nella Juventus, dopo averlo fatti negli anni precedenti (2010/2014). L’interesse del club bianconero per la punta della Sampdoria era stato ufficializzato dal direttore sportivo Fabio Paratici, che aveva detto di provare riconoscenza e gratitudine per i campioni passati per Torino. Oggi però il diretto interessato, su Instagram, ha nviato un messaggio d’amore alla Sampdoria, rispondendo indirettamente all’invito della Juventus.

“Se hai dato tanto e ricevuto ancora di più, se ogni volta senti l’emozione che batte dentro il petto, vuol dire che ci sono legami più forti di tutto: che vanno oltre lusinghieri corteggiamenti. Che mettono da parte la cronaca e rispettano la storia”, il post che in pratica chiude ogni discorso con la Juventus.

