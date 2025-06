McKennie insulta l'Italia? "Se fossi Giorgia Meloni...", un caso

"C’è qualcosa di meglio di una grigliata americana? Neanche a parlarne. Dici che è meglio una bistecca? Cos’è una bistecca? Non so nemmeno cosa sia. È solo uno 'steak'. Non avete varietà, ragazzi, è tutto un pasta-pizza-pesce e carne. È cibo molto buono. Però, in America se mangio un hamburger in un posto e poi vado in un altro a 10 minuti di distanza e mangio sempre un hamburger, stai sicuro che il gusto sarà completamente diverso. In Italia, invece, se prendo una pasta al pesto in un ristorante o in un altro lì vicino non cambia niente, è sempre uguale. Per questo scelgo il cibo americano. Il cibo italiano non è il massimo, preferisco piuttosto quello italo-americano. Tutto quello che facciamo noi, in ogni caso, è migliore".

In Italia si può mettere in discussione qualunque cosa. La politica, la religione, la scienza... ma non il cibo. La cucina italiana è forse la più apprezzata del mondo. Ma questo non è il parere di Weston Mckennie e Thimoty Weah, i due calciatori in forza alla Juve. Gli americani, infatti, prediligono quella statunitense. E non si sono fatti troppi scrupoli ad affermarlo di fronte alle telecamere di Dazn.