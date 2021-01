Torino, esonerato Marco Giampaolo: fatale il flop con lo Spezia, cala ancora il sipario sul "maestro"

17 gennaio 2021 a

Si chiude un'altra tragicomica pagina di carriera per Marco Giampaolo, esonerato dal Torino di Urbano Cairo. Manca soltanto l'ufficialità ma la notizia è certa. Dopo il pari contro lo Spezia in casa di sabato sera, pari al termine di una partita giocata praticamente per intero in superiorità numerica, salta il mister. I risultati deludenti fino a questo punto, con il Toro in piena zona retrocessione, sono una condanna per Gianpaolo: secondo esonero consecutivo dopo quello della stagione precedente, quando anche al Milan andò malissimo. Secondo quanto si apprende, al posto del "Maestro", sulla panchina del Torino dovrebbe arrivare Davide Nicola, che però è ancora legato contrattualmente al Genoa.

