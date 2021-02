Coppa del Mondo di sci, Vincent Kriechmayr vince il superG di Garmisch. Bene gli italiani: Innerhofer (5°) e Paris (8°)

06 febbraio 2021 a

a

a

Vincent Kriechmayr, dopo la vittoria a Kitzbuehel, vince anche il superG di Garmisch. Per l’austriaco si tratta dell’ottavo successo in carriera in Coppa del Mondo. Con questo risultato allunga in classifica di specialità sul compagno di squadra Matthias Mayer, oggi secondo a 17 centesimi. I pettorali bassi oggi hanno fatto la differenza: visto che i primi tre sono scesi tra i primi cinque. Kriechmayr è partito con il 5, Mayer con il 3 e lo svizzero Marco Odermatt, terzo a 49 centesimi, è stato il primo a scendere.

Sci, Hell terzo a Kitzbuehel

Bene gli italiani. Quinto posto per Christof Innerhofer. L’azzurro, partito con il 17, si è trovato ad affrontare un tracciato comunque già rovinato (neve bagnata e salata prima dell’avvio della gara), arrivando a 68 centesimi dalla vetta. Ottava posizione per Dominik Paris, che ha commesso qualche errore lungo tutto il tracciato, terminando a 76 centesimi dal primo posto. Più indietro gli altri azzurri: Matteo Marsaglia (+1.65), Emanuele Buzzi (+1.80) e Riccardo Tonetti (+1.87). Kriechmayr ora è in testa alla classifica di specialità con 341 punti contro i 240 del connazionale Mayer (240) e i 225 dello svizzero Mauro Caviezel, ora infortunato. Nella generale comanda Alexis Pinturault con 924 punti, mentre al secondo posto c’è lo svizzero Marco Odermatt (699). Domani, domenica 7 febbraio, inaugurazione dei Mondiali e martedì la prima gara uomini, proprio il superG.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.