Tennis, all'Australian Open finisce subito l'avventura di Jannik Sinner: fuori al primo turno

Il canadese Denis Shapovalov (n.12 del mondo) ha eliminato in cinque set Jannik Sinner nel primo turno dell'Open d'Australia di tennis. Punteggio finale dell'incontro, durato 3h55', 3-6, 6-3, 6-2, 4-6, 6-4. Il 19enne azzurro saluta subito così l’Australian Open 2021. Sorteggio sfortunato per lui che quasi vicino ad entrare nella lista dei primi trneta del mondo, ha incontrato un big del tennis attuale.

Sinner ha anche pagato la fatica accumulata negli scorsi giorni, avendo disputato quest’oggi il quinto match in soli quattro giorni, anche se è stata ben ripagata visto che domenica 7 febbraio ha visto il torneo ATP Melbourne 1. Vincente è stato il servizio del canadese.

Alla fine della partita ha totalizzato 12 ace vincendo il 75% dei punti con la prima di servizio (74/99) ed il 48% con la seconda (28/58). Rispetto a Sinner, che con la prima di servizio ha fatto il 67% (68/102) e il 56% (24/43) con la seconda. Inoltre l'avversario di Sinner ha salvato 17 delle 20 palle break che ha concesso durante la partita. Eliminati anche gli altri due azzurri in campo, Gianluca Mager (sconfitto da Karatsev) e Stefano Travaglia (ko contro Tiafoe): per il marchigiano niente sfida con Djokovic, che invece avanza battendo in tre set Chardy.

