Sinner, "scendo in campo per vincere, non sarò una comparsa": chi lo sfida

"Scenderò in campo per vincere, non soltanto per godermi il momento": a dirlo l’olandese Jesper de Jong, n.93 del ranking, che nel terzo turno degli Internazionali d’Italia 2025 affronterà il numero uno del mondo, l'italiano Jannik Sinner. "Ovviamente, cercherò di divertirmi, ma sarò lì dimostrando di avere voglia di vincere - ha detto ai microfoni di SkySport -. Questo è il mio obiettivo principale. Voglio dimostrare a Jannik e ai suoi tifosi che non sono qui per essere una comparsa. Può succedere che mi batterà nettamente perché è il n.1 del mondo, ma io scenderò in campo per vincere“.

I due si erano sfidati già al 2° turno degli Australian Open 2024. E in quell'occasione Jannik si impose contro l'avversario in maniera piuttosto netta. E a tal proposito de Jong ha detto: "Mi ero appena qualificato per il mio primo Slam. Affrontarlo al 2° turno è stata la ciliegina sulla torta. Ovviamente, lui è il migliore del mondo. È rientrato dopo la sua sospensione e i tre mesi di assenza dal circuito ATP. Il campo sarà pieno e so che nessuno tiferà per me, ma una partita come questa è la migliore che si possa giocare. Lui è una persona che ispira tutti, un tennista eccezionale, il numero 1 al mondo“.