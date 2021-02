Australian Open, Fabio Fognini batte Salvatore Caruso e poi lo insulta: "Non posso dire che hai c***?"

11 febbraio 2021 a

"Ne hai tirate quattro uguali di c*** e non mi ha chiesto scusa. Non posso dire che hai c***?". "E io l’ho detto quando l’hai seccata. Non mi sono permesso di dire una parola in tutta la partita. Basta, a posto così". "Qual è il problema?". "Puoi dire quello che vuoi, ma da te non me l'aspetto". Questo il botta e risposta finale tra Fabio Fognini, qualificatosi al 3° turno degli Australian Open di Melbourne, e Salvatore Caruso. Il numero 17 del mondo infatti ci ha messo quasi 4 ore per piegare la resistenza del 29enne siciliano Caruso, numero 78 della classifica Atp. L'ha spuntata Fognini al super tie-break, ma lo spettacolare derby azzurro è stato rovinato dal faccia a faccia tra i due giocatori al termine del match, chiuso con il punteggio di 4-6 6-2 2-6 6-3 7-6 (14-12).

Tutto era cominciato nel quinto set molto equilibrato, fino al tie break. Un ultimo gioco lunghissimo vinto da Fognini 14-12 al quarto match point dopo averne annullato uno all'avversario. Alla fine della partita il nervosismo e il carattere spigoloso dei due tennisti hanno provocato di uno scambio dialettico piuttosto vivace conclusosi con un reciproco mandarsi al diavolo, malgrado il tentativo dell'arbitro di fare riconciliare i due.

Nel momento del saluto a rete, Fognini ha imputato a Caruso di essere stato fortunato. Così l’altro gli ha replicato e lo ha mandato a quel paese. Un battibecco che è proseguito anche dopo che i due si sono seduti in panchina e poi si sono avviati agli spogliatoi con Fognini che ha concluso: "Non deve rompere i cog**oni".

