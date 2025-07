Fognini si ritira, l'annuncio: "Il miglior modo per dire addio"

Fabio Fognini dice addio al tennis. Il tennista ligure, 38 anni, ha annunciato la sua decisione di ritirarsi in una conferenza stampa convocata a Wimbledon. "È un qualcosa che avevo già in testa e con la mia famiglia ne abbiamo parlato. La prima settimana a Wimbledon è stata impegnativa e non ho avuto molto tempo per riflettere, ma credo che questo sia il miglior modo per dire addio", ha detto.

"La notte prima del match con Alcaraz, il mio desiderio era divertirmi e giocare il miglior tennis possibile - ha spiegato -. Tutti gli elementi mi hanno portato a questa decisione. Ho sofferto tanto a causa degli infortuni degli ultimi anni. Dopo grandi infortuni, alla mia età, diventa sempre più difficile. Credo che questa sia la migliore decisione che io possa prendere. Ho giocato nel campo più importante al mondo, è l'addio perfetto".