Fognini, "io a Ballando?": la risposta che spiazza tutti

"Se mi aspettano a Ballando Con le Stelle? Devo ancora parlare con Milly, che mi aveva voluto come ballerino per una notte. Per uno sportivo competitivo come me, potrebbe essere una bella sfida. Vedremo": Fabio Fognini, che nei giorni scorsi ha annunciato l'addio al tennis, dopo essere stato sconfitto da Carlos Alcaraz a Wimbledon, lo ha detto in un'intervista al Corriere della Sera, lasciando uno spiraglio aperto per chi spera in una sua partecipazione televisiva.

Quando ha comunicato il ritiro, Fognini, 38 anni, ha rivelato di aver vissuto momenti complicati: "Due giorni al buio, in silenzio, con la tv spenta. Flavia (Pennetta, la moglie, ndr) lavorava in tv, i bimbi erano con i nonni. Ho preso una birretta con Fabio Fognini e gli ho detto che basta, il corpo non ne poteva più: era ora di smettere...". E ancora: "Ci stavo pensando da tempo: era nell’aria. Ma siccome sono un tipo molto competitivo, non volevo mollare l’adrenalina. A costo di avere insopportabili dolori ai piedi. Per prima, l’ho detto a Flavia. L'ho guardata: d’ora in poi dovrai sopportarmi un po’ di più, le ho detto. Lei ha capito subito, sapeva. Mi ha abbracciato. La sera dopo ho riunito mamma, papà e sorella. Credevamo ci annunciassi il quarto figlio, mi hanno detto...".