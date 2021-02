Napoli, che tegola per Rino Gattuso: perde Lozano per un mese, il più in forma della squadra

15 febbraio 2021 a

Brutta botta per il Napoli e per il tecnico Rino Gattuso. La vittoria contro la Juventus ha dato morale alla squadra, ma ha portato anche all'infortunio di due altri giocatori partenopei: Hirving Lozano e David Ospina. Il primo starà fuori per almeno un mese, per una distrazione muscolare di secondo grado, e il portiere colombiano per almeno due settimane per una lesione invece di primo grado.

L'infortunio di Lozano priva Gattuso del migliore giocatore in assoluto di questa stagione (13 gol e 4 assist). Non solo, giocando ogni 3 giorni, gli infortuni rischiano di chiamare altri infortuni: senza il messicano verranno spremuti ulteriormente Politano e Insigne, a sua volta affaticato nell'ultima gara. La situazione in pratica già vissuta in altri reparti.

Infatti negli altri reparti è emergenza: Mertens è infortunato, Osimhen sta ancora cercando la forma migliore e l’ennesimo ko nel reparto offensivo costringerà Petagna a fare gli straordinari. Nel frattempo torna l'Europa League con i sedicesimi di finale in programma giovedì contro il Granada. Per la trasferta in Spagna, inoltre, il tecnico dovrà fare a meno di Manolas, ancora ai box per un problema alla caviglia , e quasi certamente anche di Koulibaly, che è stato fermato dal Covid nonché di Ghoulma, anche lui alle prese con il Covid e l'altro terzino Hysay fermo per un problema muscolare. E domenica in campionato c'è la sfida contro l'Atalanta a Bergamo.

