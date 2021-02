Barcellona, crisi di nervi in campo: "La concha di tua madre", Piqué insulta Griezmann

17 febbraio 2021 a

Un dialogo carpito dai microfoni a bordo campo e ampliato dall'assenza di spettatori ha fatto sentire quello che si sono detti in campo Piqué e Griezmann del Barcellona durante la sfida persa contro il Paris Saint Germain in Champions League. "Un fottuto, lungo possesso palla! Dannazione, Grizzi. Hai rotto… dai!", urla Gerard Piqué sull'1-1 verso Antoine Griezmann che gli risponde: "Vacci piano, Geri, adesso smettila di urlare". Ma Piqué insiste: "Dannazione Grizzi, hai rotto…". Griezmann allora non ci sta e gli replica a brutto muso "La concha di tua madre". Piqué esplode: "No, la concha di tua madre… Stiamo soffrendo e siamo così da cinque minuti". Griezmann insiste: "Ti ho detto di non urlare". Piqué rimugina e sputa per terra: "Fottiti tu e tua madre, stiamo correndo come dei matti". Griezmann: "E sto correndo anche io".

La partita è poi terminata con la sconfitta dei catalani per 4-1. Si tratta della seconda sconfitta interna di fila in Champions per il club spagnolo dopo quella dello scorso dicembre (0-3) contro la Juventus nella fase a gironi: prima di queste due partite il Barcellona aveva messo insieme un filotto di 38 partite utili consecutive in casa nella competizione (34 vittorie e 4 pareggi), superando il record precedente stabilito dal Bayern Monaco tra marzo 1998 e aprile 2002 con 29 gare di fila senza sconfitte.

A fine match, Griezmann non ha detto molto, tranne un generico “è dura quando te ne fanno quattro in casa”.. Il tecnico del Barcellona, Koeman ha concesso due giorni di riposo ai suoi calciatori e Griezmann ne ha approfittato per tornare in Francia, nonostante a Barcellona ci fosse il coprifuoco. Griezmann, ovviamente nel dopo partita, era di pessimo umore e quando i giornalisti gli hanno chiesto dove andasse ha risposto così: “e a voi cosa importa?”.

