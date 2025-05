Inter-Barça, il dramma: troppe emozioni, colpito da infarto

Se l’è vista brutta l’uomo di 40 anni che a pochi minuti dal termine della semifinale di Champions League tra Inter e Barcellona di ieri sera ha avuto un malore. A salvargli la vita un suo amico. L’uomo, un tifoso nerazzurro, si è accasciato a circa un quarto d’ora dal fischio finale quando si trovava ancora al secondo anello del settore blu. «È questa la chiave di volta, prima si inizia a massaggiare e meglio è», ha commentato il responsabile del servizio sanitario di San Siro. Come ha spiegato Geddo, il primo a iniziare il massaggio cardiaco è stato l’amico del 40enne, dopodiché il personale medico lo ha defibrillato per ben quattro volte: «Alla quarta è ricomparso il ritmo, dopo è stato intubato e messo in coma farmacologico».

Oggi il tifoso nerazzurro dovrebbe essere svegliato. «Era in respiro spontaneo», ha rassicurato Geddo , «domani dovrebbe essere svegliato e ad oggi non risultano segni di compromissione neurologica. Non è chiaro se a causare l’arresto cardiaco dell’interista sia stata proprio la tensione accumulata nel corso della partita.