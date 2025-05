Inter-Barcellona, i blaugrana accusano: "Minacciati dall'arbitro Marciniak"

Secondo il dirigente, "già al terzo minuto, dopo un intervento forte su Lamine Yamal , l'arbitro è andato bruscamente in panchina e ha detto a Flick di farsi da parte. Poi ha iniziato a minacciare i giocatori , penso Araujo ". "Avendo visto cosa è successo con questo arbitro a Milano, e chi era responsabile del Var , direi che le coincidenze a volte non capitano per caso - prosegue Masip -. La verità è che l'intera partita è stata dura per loro. Certo non è facile per gli arbitri, ma quando si tratta di giudicare tutti dovrebbero avere lo stesso giudizio".

A quelle di Masip si aggiungono le parole di Gerard Lopez, ex allenatore delle riserve dei catalani: "Il Barcellona ha ragione a lamentarsi. Le azioni dubbie, che sono state quattro, e provenivano tutte dall'Inter. Tre di queste, se analizzate, potrebbero essere corrette, ma il rigore su Lamine è netto". Per dirla con le parole di Beppe Bergomi, quelli del Barcellona "si sono lamentati per tutto, dall'inizio della partita" e hanno forse commesso l'errore di mettere eccessiva pressione su Marciniak. Dal rigore fischiato a favore dell'Inter (decisivo il Var) a quello non dato per presunto fallo di mano di Acerbi, dal rigore non dato su Yamal (fallo fuori area, anche qui decisivo il Var) fino al "non fallo" fischiato a Dumfries sul gol del 3-3 in recupero, l'arbitro polacco è finito costantemente sotto assedio.