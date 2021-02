Torino, sei giocatori positivi al coronavirus: focolaio-granata, a rischio la partita col Sassuolo

23 febbraio 2021 a

Continua ad aumentare il numero di calciatori del Torino positivi al Covid. Ai tre già resi noti nei giorni scorsi dallo stesso club granata con un comunicato ufficiale, se ne sarebbero infatti aggiunti altri tre nelle ultime ore dopo i tamponi di controllo effettuati ieri sera. Tra loro ci sarebbe anche il capitano granata Andrea Belotti. Altri tamponi potrebbero essere effettuati oggi e i numeri di giocatori positivi potrebbe ancora aumentare. Lo rivela Sportmediaset.

L'Asl locale ha deciso di far sospendere l’allenamento della mattina e poi quello anche del pomeriggio. Ora tutti i componenti della squadra sono in isolamento domiciliare. La diffusione a questo punto mette a rischio le prossime partite di campionato della squadra di mister Nicola, soprattutto quella di venerdì sera all'Olimpico contro il Sassuolo.

L`Asl torinese, d'accordo con la società granata, infatti avrebbe già deciso di stoppare la sfida contro gli emiliani. Il motivo sono le ragioni sanitarie: in pratica cercare di limitare il contagio tra i calciatori. Perché oltre ai giocatori ci sarebbero infatti anche alcuni positivi al Covid tra lo staff tecnico della squadra. Una squadra per poter scendere in campo deve avere a disposizione almeno 13 giocatori, di cui un portiere. Il rinvio di una partita scatta automaticamente se il numero di calciatori positivi aumenta oppure, nel caso in cui in una società si verificasse un focolaio Covid con più di 10 giocatori contagiati riscontrati nell'arco di una settimana, il club interessato può chiedere che il match che venga posticipato.

