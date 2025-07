Alcaraz adesso è un caso: la stoccata di Toni Nadal, "perché ha perso con Sinner"

"Penso che Carlos dovesse provare a variare un po' di più il suo gioco, come ad esempio stava facendo Grigor Dimitrov. Nel suo ottavo di finale Grigor stava riuscendo a spezzare lo slancio del suo avversario, vincendo i primi due set, variando molto il gioco, cosa che non ho visto fare ad Alcaraz. La finale di Wimbledon non è stata una partita spettacolare ma Carlos ha abbassato un po' l'intensità, ha mostrato un gioco più intermittente e irregolare, dopo ha anche perso fiducia in se stesso e nella possibilità di vincere, e infatti ha perso".

Toni Nadal, zio del più celebre Rafa, quando parla di tennis è sempre una sentenza. Lui, come del resto tutti i media spagnolo, non hanno accolto di buon grado la sconfitta di Alcaraz nella finale di Wimbledon, che invece ha visto trionfare Jannik Sinner. E lo ha spiegato chiaramente in un'intervista rilasciata a El Pais. Al centro della bufera sono finiti alcuni atteggiamenti, sia dentro che fuori dal campo, del numero due al mondo.