John Geddert, il suicidio che sconvolge lo sport americano: "Violenza sessuale", l'orrore nella nazionale di ginnastica

Si è suicidato John Geddert, ex allenatore della Nazionale Usa di ginnastica artistica. Era rimasto coinvolto nello scandalo sugli abusi sulle giovanissime atlete che aveva sconvolto il mondo americano nel 2018, portando alla condanna a 60 anni dell'ex medico della squadra di ginnastica artistica Larry Nassar. Geddert, tecnico della Nazionale alle Olimpiadi 2012, era accusato di aver costretto le ragazze ad allenarsi con violenze fisiche e psicologiche e aver fatto subire loro violenze nella sua palestra nel Michigan. Secondo la Polizia il suo corpo è stato trovato in un’area di sosta, Geddert era stato accusato anche di traffico di esseri umani e organizzazione criminale. "Non avevamo alcuna indicazione che Geddert intendesse fuggire o che potesse rappresentare un pericolo per se stesso o gli altri - hanno spiegato gli inquirenti -. Eravamo in contatto con il suo avvocato e ci aveva assicurato la sua collaborazione".

