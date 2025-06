Reazione a Catena, telespettatori in rivolta contro Sabrina: "Godo, anche meno isterica"

Oggi, domenica 15 giugno, è andata in onda una nuova puntata di Reazione a Catena, il game show di Rai 1 condotto da Pino Insegno. Il padrone di casa ha deciso di iniziare la puntata in maniera diversa, presentando per prime le sfidanti. Si tratta de Le Capacciole, un trio formato da Arianna, Jessica, Cristina. Loro sono tre sorelle e vengono da Sorano. I campioni invece sono i Tiri Liberi, una squadra composta da Luca, Sabrina e Fabio.

Ma in finale, ancora una volta, sono arrivati i Tiri Liberi. I campioni di Reazione a Catena avevano la possibilità di portarsi a casa la bellezza di 41mila euro. Ma dopo aver comprato il terzo elemento "Piedino", ai Tiri Liberi sono rimasti 20500 euro. Dopo qualche secondo di discussione, i tre concorrenti sono arrivati alla parola "Corte". "Via e corte sono due sostantivi che si usano nella toponomastica di un Comune. E Piedini si usa quando si fa la corte a qualcuno", ha detto Sabrina. Ma non era la risposta esatta. La soluzione corretta era: "Confidenziale". Sabrina, però, ha reagito con grande dispiacere: era convinta di aver trovato il termine perfetto.