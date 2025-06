Jannik Sinner, la rivelazione di Carlos Alcaraz: "Continuo a guardarlo..."

Carlos Alcaraz non riesce a togliersi dalla testa la finale del Roland Garros di Parigi contro Jannik SInner. E come potrebbe essere altrimenti. Lo spagnolo ha conquistato un grande Slam contro il suo più grande rivale recuperando addirittura tre match point in favore dell'altoatesino. "Continuo a guardarlo e ancora non riesco a credere di essere riuscito a riprendermi da quella situazione", ha detto nel media day del torneo Atp 500 sull’erba al Queen’s di Londra. Ma nel frattempo si è goduto qualche giorno di meritato relax, in attesa del grande appuntamento di Wimbledon.

Lo spagnolo ha scelto Ibiza per svagarsi e non pensare al tennis. "Quest'anno è stato più tranquillo - ha assicurato Alcaraz - è stato divertente, ma onestamente mi sono riposato molto, fisicamente e mentalmente. Tre notti e tre giorni sono stati più che sufficienti. Probabilmente è una tradizione. Siamo a metà stagione. È il momento migliore dopo il Roland Garros per quella vacanza. Non è tanto importante dove si va, quanto piuttosto potersi rigenerare fisicamente. Avere quel tempo libero è fantastico. E ora posso tornare con più energia".